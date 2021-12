Ajax verlengt contract commercieel directeur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax is van plan om het contract met commercieel directeur Menno Geelen te verlengen tot en met 30 juni 2026. Dat maakte de Amsterdamse voetbalclub donderdag bekend. De huidige termijn van Geelen, die sinds november 2016 commercieel directeur is, loopt tot en met november 2022. "Wij zien Menno Geelen als architect van de commerciële strategie van Ajax. Wij hebben er veel vertrouwen in dat hij daar de komende jaren verder succesvol invulling aan gaat geven […] Deze voorgenomen benoeming is erg goed voor Ajax", zei president-commissaris Leen Meijaard van Ajax in een toelichting. Eerder deze week meldde Ajax al dat het ook een akkoord bereikte met directeur voetbalzaken Marc Overmars over een verlenging van diens contract tot juni 2026. Bron: ABM Financial News

