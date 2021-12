ING hervat volgen Wereldhave Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) ING gaat het aandeel Wereldhave weer volgen met een Houden advies en een koersdoel van 11,50 euro. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport. Wereldhave is zijn portefeuille met winkelcentra aan het transformeren door minder presterende onderdelen te verkopen en te ontwikkelen naar een nieuwe generatie winkelcentra met een andere mix van huurders en het aanbod van nieuwe diensten. De 'e-commerce-boom' en de coronapandemie hebben die transitie vertraagd en bemoeilijkt, aldus analist Francesca Ferragina. In 2021 verkocht Wereldhave voor 400 miljoen euro aan bezittingen tegen een korting van circa 35 procent op de boekwaarde in een illiquide markt. ING ziet een "delicaat" 2022 opdoemen, waarin Wereldhave blijft doorgaan met de transitie naar het model van een "full service center". Twee desinvesteringen moeten worden afgerond en nieuwe coronagolven kunnen de huren en waarderingen opnieuw onder druk zetten. ING denkt dat het keerpunt van de coronapandemie mogelijk pas in 2023 ligt en blijft daarom voorzichtig, ondanks de goedkope waardering. Het aandeel Wereldhave handelde donderdag 0,3 procent hoger op 12,27 euro. Bron: ABM Financial News

