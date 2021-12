Degroof Petercam verhoogt koersdoel WDP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor WDP verhoogd van 31,00 naar 41,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De logistieke vastgoedsector profiteert volgens de analisten van een hoge vraag als gevolg van de sterke groei van e-commerce door de coronacrisis. Bovendien voeren bedrijven veranderingen door in hun aanvoerketens, om verstoringen te voorkomen. De analisten van Degroof maken zich geen zorgen over de toekomstige vraag, maar vragen zich wel af of de huidige marges behouden kunnen blijven. Zo stijgen de grondprijzen in hoog tempo, evenals de bouwkosten. Op korte termijn verwachten de analisten dat logistieke vastgoedspelers hun marges nog wel kunnen behouden, maar op langere termijn zullen de marges sterker dalen dan de huurprijzen stijgen, denkt Degroof. Bron: ABM Financial News

