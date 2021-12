Wolters Kluwer krijgt bod op Franse en Spaanse legal-activiteiten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft een bindend bod ontvangen van Karnov Group voor de legal information-activiteiten in Frankrijk en Spanje voor 120 miljoen euro in contanten van Karnov Group. Dit maakte het Nederlandse dataconcern donderdag bekend. Hierover voeren de twee bedrijven inmiddels exclusieve gesprekken. Tegelijk meldde Wolters Kluwer dat ook Thomson Reuters een bindend bod van Karnov heeft ontvangen voor diens Spaanse legal information- tak. Het bedrijf uit Alphen aan den Rijn stelde donderdag dat voltooiing van de transactie afhangt van de goedkeuring van de relevante Europese, Franse en Spaanse mededingingsautoriteiten en in de loop van 2022 zijn beslag kan krijgen. Wolters Kluwer zal de transactie verantwoorden in de boekhouding over 2021, maar de activiteiten zullen tot aan de afronding van verkoop nog in de resultaatvorming mee worden genomen. In de loop van 2022 wordt bepaald wat de bestemming van de verkoopopbrengst zal zijn. De Franse en Spaanse activiteiten waren in 2020 goed voor een gezamenlijke omzet van 85 miljoen euro, circa 9 procent van de omzet van de divisie Legal & Regulatory. Bron: ABM Financial News

