Nipt hogere opening AEX voorzien na achtbaanrit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting met een winst van enkele tienden van een procent van start.

De AEX sloot woensdag nog 1 procent lager op 797,72 punten, na twee dagen van forse koerswinsten door opluchting rond de omikron-variant van het coronavirus. Dinsdag beleefde de AEX zelfs de beste dag van het jaar met een koersstijging van 3,5 procent.

Wat consolidatie na die herstelbeweging lag op zich ook wel voor de hand, zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Kempen Capital Management tegen ABM Financial News. Dinsdag reageerde de beurs heel positief op berichten over een medicijn tegen het coronavirus, en dan is het niet raar als de beurs een dag daarna weer wat onzekerder is.

"Beleggers handelen voor een groot deel op perspectief. Als er nieuws is dat een boostershot goede bescherming biedt tegen omikron, dan is dat perspectief er", zei Van Leenders. Dat beeld verschilt van dag tot dag.

Een bericht van Pfizer en BioNTech, dat hun coronavaccin na een derde toediening prima lijkt te werken tegen de omikronvariant, kon geen potten meer breken na de opluchtingsrally in de voorgaande dagen.

Daar stond tegenover dat de Britse premier Boris Johnson mogelijk de coronabeperkingen zal aanscherpen nu de aantallen besmettingen oplopen, terwijl de inzet om vaccinaties in de VS te verplichten is gestuit op een verbod door een rechter.

Wall Street wist in tegenstelling tot Amsterdam woensdag wel in het groen te sluiten. De winsten bleven evenwel beperkt. Techbeurs Nasdaq was koploper met een stijging van ruim een half procent.

Marktanalist Willem Sels van HSBC verwacht een aanhoudende hoge volatiliteit. "Ik denk dat we veel schommelingen zullen krijgen", zei hij, wijzend op de onzekere vooruitzichten voor de inflatie en de kans op verdeelde economische cijfers volgend jaar. Beleggers blijven bovendien op scherp staan vanwege de plannen van de Federal Reserve om het monetaire beleid aan te scherpen in een poging om de inflatie in 2022 af te remmen, aldus Sels.

In Azië noteren de Chinese beurzen vanochtend ongeveer 1 procent hoger. Tokio en Sydney geven juist enkele tienden van een procent prijs.

Het Chinese bureau voor de statistiek maakte bekend dat de consumentenprijzen in november op jaarbasis met 2,3 procent zijn gestegen. In oktober was dat nog een plus van 1,5 procent en in september ging het om een inflatie van slechts 0,7 procent. De producentenprijzen stegen daarnaast in november met 12,9 procent op jaarbasis. Dat is wel iets minder dan de stijging van 13,5 procent in oktober.

De Amerikaanse olie-future noteert in de Aziatische handel vanochtend ongeveer 1 procent hoger. Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag in New York al 0,4 procent hoger op 72,36 dollar en de future sloot daarmee op zijn hoogste niveau in twee weken.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

ABN AMRO verkocht zijn hoofdkantoor in Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan aan Victory Group voor 765 miljoen euro.

NSI verlengde zijn doorlopend krediet van 300 miljoen euro bij ABN AMRO, ING, Rabobank en Belfius tot eind 2026. De kredietkosten voor NSI blijven na deze verlenging stabiel op 2 procent.

Lucas Bols is van plan om Tequila Partida over te nemen van Shansby Trust en Edrington USA. De koopprijs bestaat uit een vaste component van 10 miljoen dollar en een kleiner variabel deel.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg dinsdag 0,3 procent tot 4.701,21 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent naar 35.754,75 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 15.786,99 punten.