ABN AMRO verkoopt hoofdkantoor aan Victory Group

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan verkocht aan Victory Group voor 765 miljoen euro. Dit meldde de bank woensdag nabeurs. ABN AMRO meldde behalve de verkoop van het hoofdkantoor tevens een leasebackovereenkomst met de vastgoedbeleggingsonderneming gesloten te hebben. De bank kondigde reeds in november 2020 aan het kantoor te willen verkopen. ABN AMRO kondigde destijds tevens de herontwikkeling aan van het huidige kantoor van de bank aan de Foppingdreef in Amsterdam Zuidoost tot een nieuw duurzame thuisbasis vanaf 2025. Bij het tot stand komen van de overnamesom van 765 miljoen euro is rekening gehouden met de gunstige huurvoorwaarden voor de komende jaren wanneer ABN AMRO het gehele pand zal terug leasen tijdens de herontwikkeling van de Foppingdreef kantoren, meldde de bank. De verbouwing zal naar verwachting in 2025 zijn afgerond, waarna de meeste medewerkers van de bank naar de nieuwe thuisbasis zullen verhuizen. ABN AMRO zal daarna een deel van het Gustav Mahler-gebouw blijven leasen, aangezien het kantoor zijn officiële hoofdkantoor en commerciële filiaal zal blijven. De transactie zal een winst voor belastingen van 338 miljoen euro opleveren en in het vierde kwartaal van 2021 in de cijfers worden opgenomen. Bron: ABM Financial News

