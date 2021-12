Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 3 december zijn gedaald met ruim 240.000 vaten tot 432,9 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met circa 3,9 miljoen vaten tot 219,3 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen ook, met 2,7 miljoen vaten tot 126,6 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 88,8 naar 89,8 procent. De markt zag zich gesteund nadat nieuws suggereerde dat de omikron-variant van het coronavirus de economieën mogelijk niet zo sterk zal verstoren als eerder werd gevreesd, waardoor het herstel van de vraag naar energie intact blijft. Een rapport van Pfizer en BioNTech zei dat de resultaten van een eerste laboratoriumonderzoek aantoonde dat hun coronavirusvaccin de omikronvariant van het coronavirus neutraliseerde na drie doses, of het volledige regime van twee doses plus een boostershot. Dinsdag laat meldde het American Petroleum Institute dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 3 december zijn gedaald met 3,1 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden stegen met 3,7 miljoen vaten en de distillaatvoorraden toenamen met 1,2 miljoen vaten. Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,4 procent, ofwel 0,31 dollar, hoger op 72,36 dollar op de New York Mercantile Exchange en sloot daarmee op zijn hoogste niveau in twee weken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.