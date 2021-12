Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, na enkele mooie dagen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 477,36 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,8 procent op 15.687,09 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,7 procent op 7.014,57 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.337,35 punten. De aandelenmarkten stonden woensdag iets onder druk. Dinsdag was er nog opluchting omdat de omikron-variant wellicht besmettelijker, maar ook milder lijkt. "De hardnekkige wereldwijde rally is tot stilstand gekomen, maar de vooruitzichten voor aandelen blijven uitermate positief", zei marktanalist Chris Beauchamp van IG. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een "bescheiden" pas op de plaats voor Europese beurzen na de sterke stijgingen van de afgelopen twee dagen. Deze stijgingen noemde Hewson verrassend, omdat ze plaatsvinden tegen een achtergrond van oplopende inflatie en centrale banken die de komende weken en maanden waarschijnlijk zullen beginnen met het inperken van een deel van de monetaire steun. Broker Bryan Garnier zei dat hoewel regeringen waarschijnlijk boostercampagnes zullen afdwingen met de huidige vaccins, het waarschijnlijk is dat farmaceuten zullen werken aan een nieuwe generatie vaccins die beter werken tegen de omikron-variant. Op macro-economisch vlak stonden woensdag in Europa geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,1332. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1266 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1263 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 0,5 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Het Zwitserse voedingsbedrijf Nestlé heeft het belang in het Franse cosmeticabedrijf L'Oreal teruggebracht tot 20 procent en het bestaande eigen aandeleninkoopprogramma vernieuwd. Het aandeel Nestlé steeg circa 1,5 procent in koers, terwijl L'Oreal ongeveer 1,5 procent verloor. HelloFresh gaf voor het eerst concrete verwachtingen voor 2022 af en mikt daarbij op een dubbelcijferige omzetgroei. De verwachte groei van 20 tot 26 procent is beduidend hoger dan analisten hadden voorzien, maar wel veel lager dan de groei dit jaar. Het aandeel verloor ruim 10,0 procent. Umicore wil een samenwerking starten met Volkswagen voor EV-batterijmaterialen. Tegelijk gaf Umicore ook een winstwaarschuwing af. Umicore daalde circa 9,0 procent. Volkswagen won juist ruim 10,0 procent. BP heeft Amply Power gekocht, een Amerikaanse oplaadspecialist voor wagenparken met elektrische voertuigen. Het aandeel BP sloot 0,8 procent lager. In Parijs steeg defensiespecialist Safran ruim 1,5 procent, net als Airbus. Hermes verloor bijna 3,0 procent en Pernod Ricard daalde ruim 2,0 procent. In Frankfurt ging Porsche aan kop met een winst van circa 3,5 procent. Infineon verloor ongeveer 4,5 procent. Maaltijdbezorgers deden het woensdag goed. Delivery Hero won 1,5 procent en Just Eat Takeaway 2,7 procent. Deliveroo behaalde in Londen een winst van 0,8 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.684,30 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent, maar technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent. Bron: ABM Financial News

