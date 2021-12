Damrak consolideert

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na twee dagen met forse koerswinsten, door opluchting rond de omikron-variant van het coronavirus.

De AEX sloot precies 1 procent lager op 797,72 punten.



Dinsdag beleefde de AEX nog de beste dag van het jaar, in een spectaculair herstel na de terugval vanwege zorgen om de omikron-variant van het coronavirus. De hoofdgraadmeter steeg toen 3,5 procent.

Wat conslidatie na die herstelbeweging lag op zich ook wel voor de hand, zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Kempen Capital Management. Dinsdag reageerde de beurs heel positief op berichten over een medicijn tegen het coronavirus, en dan is het niet raar als de beurs een dag daarna weer wat onzekerder is.

"Beleggers handelen voor een groot deel op perspectief. Als er nieuws is dat een boostershot goede bescherming biedt tegen omikron, dan is dat perspectief er", zei Van Leenders. Dat beeld verschilt van dag tot dag.

Een bericht van Pfizer en BioNTech, dat hun coronavaccin na een derde toediening prima lijkt te werken tegen de omikronvariant, kon geen potten meer breken na de opluchtingsrally in de voorgaande dagen.

Daar stond tegenover dat de Britse premier Boris Johnson mogelijk de coronabeperkingen zal aanscherpen nu de aantallen besmettingen oplopen, terwijl de inzet om vaccinaties in de VS te verplichten is gestuit op een verbod door een rechter.

Van Leenders zag geen specifieke koersbewegingen die het vermelden waard waren op het Damrak.

Wall Street zakte weg in het rood na de opening. Het aantal vacatures bleek in oktober verder te zijn gestegen, tot 11,0 miljoen. Dit belooft meer opwaartse inflatiedruk en een grotere kans op een krapper monetair beleid.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,1332.

De olieprijzen stegen een halve procent, nadat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten afgelopen week bleken te zijn gedaald, met ongeveer een kwart miljoen vaten.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Adyen 0,8 procent, nadat het aandeel door Barclays van de verkooplijst werd gehaald. Just Eat Takeaway steeg met 2,7 procent beduidend harder.

ASR daalde licht. De verzekeraar moet zijn plaats in de AEX afstaan aan Universal Music Group. Maar ASR kon vandaag ook rekenen op koersdoelverhogingen van Berenberg en Credit Suisse.

Heineken was de grote verliezer in de AEX met een koersdaling van 3,7 procent.

In de AMX won Aperam 1,3 procent en Eurocommercial dik 2 procent. Alfen en OCI verloren bijna 3 procent.

In de AScX steeg Brunel 4,4 procent. De detacheerder verwierf een belang van 72 procent in de Schotse detacheerder Taylor Hopkins met een optie om na drie jaar volledig eigenaar van het bedrijf te worden. ING was te spreken over de acquisitie.

Fietsenmaker Accell behoorde tot de sterkste dalers, net als CM.com. De dalingen bedroegen ruim 2 procent.

Tussenstanden Wall Street

De S&P500-index noteerde rond sluitingstijd in Amsterdam 0,1 procent lager.