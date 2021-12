Beyond Meat haalt topmanagers weg bij vleesproducent Tyson Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat heeft twee managers afkomstig van vleesproducent Tyson Foods benoemd, om zijn groeistrategie te versnellen. Dat maakte de maker van plantaardige vleesvervangers woensdag bekend. Doug Ramsey wordt operationeel directeur bij Beyond Meat. Hij werkte drie decennia bij Tyson en leidde daar de divisies pluimvee en de divisie die vlees leverde aan hamburgerketen McDonald's, een belangrijke klant van Tyson, maar ook van Beyond Meat. Bernie Adcock wordt eindverantwoordelijke voor de aanvoerketen bij Beyond Meat. Ook hij heeft meer dan dertig jaar ervaring bij Tyson opgedaan en zal Ramsey assisteren. Beyond Meat is zijn productie en marketing agressief aan het opschalen in de VS, de EU en China. De twee nieuwe krachten moeten helpen om het langetermijndoel te bereiken, dat plantaardige proteïne-producten evenveel gaan kosten als de dierlijke varianten. Bron: ABM Financial News

