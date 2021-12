Voorzichtige opening Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een bescheiden winst bij de opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de openingsbel 0,1 procent in het groen.

Daarmee zou de S&P500 weer terug zijn in recordterrein, op optimisme dat de economische impact van de omikron-variant van het coronavirus minder drastisch zal zijn dan eerst werd gevreesd.

"Als je terugkijkt in 2021 keken de markten in het algemeen door alle episodes van zelfs gedeeltelijke lockdowns of dat soort risico's heen", zei Willem Sels van HSBC. "Ze nemen aan dat vaccins in ieder geval deels effectief zullen zijn."

Sels voorziet wel meer volatiliteit. "Ik denk dat we veel omslagen gaan krijgen", zei hij, wijzend op de onzekere vooruitzichten rond inflatie en de kans op gemengde economische cijfers volgend jaar.

Voorzitter van luchtvaartbrancheorganisatie IATA Willie Walsh zegt dat de omikron-variant de luchtvaart duidelijk heeft geraakt, door verwarring over de eisen voor tests en mogelijke reisbeperkingen.

Deze week kregen de mondiale markten een nieuwe impuls door de stappen van Beijing om de vertragende Chinese economie te stimuleren. Beleggers blijven wel op hun hoede over de plannen van de Federal Reserve om de losse teugels van het monetaire beleid wat aan te trekken om de inflatie volgend jaar af te remmen.

De krappe arbeidsmarkt voedt de verwachting dat de inflatie hoog blijft. Na opening van Wall Street kunnen cijfers over vacatures in de Verenigde Staten meer bewijs leveren dat het moeilijk is om personeel te vinden. Economen rekenen op meer dan 10 miljoen openstaande vacatures in oktober.



De olieprijs is stabiel na de stijgingen in de voorgaande dagen. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent hoger op 72,20 dollar en Brent-olie voor februari was 75,34 dollar per vat, een stijging van 0,3 procent.



Later woensdag volgen de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden.

De euro/dollar noteerde op 1,1304 en liep daarmee wat op in aanloop naar de opening van Wall Street. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1267 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Een derde dosis van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech lijkt ongeveer even goed te beschermen tegen de nieuwe omikron-variant van het virus als twee doses tegen eerdere varianten, meldden de vaccinproducenten woensdag. Voorlopige laboratoriumstudies zouden laten zien dat drie doses veel sterker werken tegen omikron dan twee. Dat sluit niet uit dat twee doses voldoende bescherming bieden tegen ernstig ziekte, merkten Pfizer en BioNTech daarbij op. Pfizer lijkt 1 procent hoger te starten op Wall Street.

Campbell Soup heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de winst zien afnemen, maar de schade viel mee. De outlook werd door de fabrikant van soepen en sauzen herhaald. De openingsindicatie is licht lager.

Fitch verwacht dat makers van elektrische auto's de klap van duurdere metalen voor batterijen zullen willen verzachten voor de consument. De economen becijferden dat er volgend jaar 40 procent meer elektrische auto's worden verkocht. In landen met lagere inkomens die geen belastingvoordelen bieden zullen er voorlopig meer hybride modellen verkocht worden. Tot 2030 blijven Azië, Europa en Noord-Amerika de dominante markten voor elektrisch rijden, denkt Fitch.

Tesla heeft in november 52.859 auto's verkocht die in China werden geproduceerd. Dit schreef persbureau Reuters woensdag op basis van cijfers van China Passenger Car Association. 21.127 van deze exemplaren werden vanuit China geëxporteerd naar andere landen. Het aandeel lijkt vlak te openen.

De directeur van Instagram zal woensdag verschijnen in de Amerikaanse Senaat, in verband met mogelijke schadelijke effecten van de fotodeel-app voor het welzijn van jongeren, en een onderzoek naar wat het moederbedrijf daarvan afwist. De app kan het zelfbeeld dat sommige meisjes over hun lichaam hebben ongunstig beïnvloeden. Moederbedrijf Meta, voorheen Facebook, lijkt licht hoger te starten.



De problemen met de aanvoer van onderdelen zijn aan het verbeteren voor sommige bedrijven, maar langetermijnoplossingen zullen veel langer duren, verwachten de CEO's van Intel, Wayfair en Accenture. Zijn spraken tijdens een conferentie van CEO's georganiseerd door zakenkrant The Wall Street Journal. Intel maakt zich op voor een licht hogere start.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag fors hoger, opgelucht dat de omikron-variant van het coronavirus geen wereldwijde lockdowns lijkt te veroorzaken. De S&P500-index steeg 2,1 procent tot 4.686,75 punten, de Dow Jones-index won 1,4 procent tot 35.719,43 punten en technologie-index Nasdaq klom 3,0 procent tot 15.686,92 punten.