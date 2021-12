Video: inflatie op recordniveau Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De prijzen in de eurozone zijn in november het snelst gestegen sinds de oprichting van de eurozone in 1999, met een feitelijke inflatie van 4,9 procent op jaarbasis. Dit concludeert beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De hogere energieprijzen droegen daar in belangrijke mate aan bij, maar ook de kerninflatie steeg sterk met 2,6 procent jaar-op-jaar. Regionaal gezien was de opwaartse verrassing het grootst in Duitsland, waar de feitelijke inflatie in november uitkwam op een recordhoogte van 6,0 procent op jaarbasis. "De cijfers van vorige maand markeren wellicht de lokale piek in de inflatie, nu de basiseffecten van de energieprijzen en de Duitse BTW-wijzigingen beginnen af te nemen." "Toch kunnen de laatste cijfers een verdere aanmoediging zijn voor de haviken in het bestuur van de Europese Centrale Bank om aan te dringen op een forsere inkrimping van de activa-aankopen, nu het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) in maart afloopt", aldus Juvyns. Klik hier voor: inflatie op recordniveau Bron: ABM Financial News

