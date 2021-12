Derde dosis Pfizer lijkt effectief tegen omikron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) Een derde dosis van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech lijkt ongeveer even goed te beschermen tegen de nieuwe omikron-variant als twee doses tegen eerdere varianten. Dat melden de vaccinproducenten woensdag. Voorlopige laboratoriumstudies laten zien dat drie doses de nieuwe variant neutraliseren, terwijl twee doses dat in aanzienlijk mindere mate lijken te doen. Bij een derde dosis zijn de neutraliserende antistoffen nog waarneembaar bij een vijfentwintig keer grotere verdunning dan bij twee doses. Dit niveau zou vergelijkbaar zijn met de hoeveelheid antistoffen die geassocieerd wordt met een hoge mate van bescherming tegen het virus voordat dit muteerde onder invloed van vaccins. De farmaceutische bedrijven sluiten niet uit dat twee doses wel bescherming bieden tegen ernstige ziekte bij besmetting met de omikron-variant, omdat het mechanisme van het vaccin nog voor 80 procent zou moeten werken tegen deze variant. Pfizer en BioNTech verwachten in maart een nieuw vaccin specifiek tegen de omikron-variant beschikbaar te kunnen hebben, mocht dit nodig zijn om de bescherming sterker en langduriger te maken. Bron: ABM Financial News

