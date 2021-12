Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een rustige en afwachtende markt, na de voorspoedig verlopen handelsdag van dinsdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een daling van 0,3 procent op 478,80 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,7 procent naar 15.702,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,4 procent met een stand van 4.195,57 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,1 procent naar 7.344,27 punten.

Vandaag komen beleggers even tot rust na de hevige koersbewegingen in de afgelopen dagen, zo merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op. "De laatste twee handelsdagen werden gekenmerkt door grenzeloos optimisme dat de omikronvariant van het coronavirus weliswaar besmettelijker is, maar ook milder", aldus Hewson. Ook lijken het aantal ziekenhuisopnames en de dodenaantallen lager uit te vallen dan bij de deltavariant.

"Hoewel we nog steeds terughoudend moeten blijven, is het inmiddels bijna twee weken geleden dat de eerste berichten over omikron verschenen en tot dusver zijn er geen directe aanwijzingen dat er mensen gestorven zijn door deze variant", aldus Hewson.

De macro-economische agenda ziet er voor woensdag rustig uit met alleen de Amerikaanse vacaturedata over oktober. Met het oog op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en van de lonen een belangrijk gegeven.

Verder volgen vanmiddag nog de wekelijkse olievoorraden in de VS.

Olie noteerde woensdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het rood op 71,00 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 74,50 dollar werd betaald, een daling van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1292. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1292 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1267 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Het Zwitserse voedingsbedrijf Nestlé heeft het belang in het Franse cosmeticabedrijf L'Oreal teruggebracht tot 20 procent en het bestaande eigen aandeleninkoopprogramma vernieuwd. Het aandeel Nestlé steeg 1,4 procent in koers en L'Oreal een 1,0 procent.

HelloFresh heeft zich voor het eerst concrete verwachtingen voor 2022 afgegeven en mikt daarbij op een dubbelcijferige omzetgroei. De verwachte groei van 20 tot 26 procent is beduidend hoger dan analisten hadden voorzien, maar wel veel lager dan de groei dit jaar. De koers van het aandeel Hellofresh noteerde woensdag 5,2 procent lager.

Umicore wil een samenwerking starten met Volkswagen voor EV-batterijmaterialen. Tegelijk gaf Umicore ook een winstwaarschuwing af. De koers van het aandeel Umicore noteerde 8,2 procent lager en was daarmee de grootste daler in Brussel. De koers van het aandeel Volkswagen daalde 1,2 procent.

BP heeft Amply Power gekocht, een Amerikaanse oplaadspecialist voor wagenparken met elektrische voertuigen. Het aandeel BP daalde woensdag 1,1 procent in koers.

Op de aandelenbeurzen van Parijs en Frankfurt werd de afwachtende houding geïllustreerd aan de hand van tal van koersuitslagen die onder het procent bleven. In Parijs was het aandeel Eurofins Scientific een uitzondering met een plus van 2,1 procent, gevolgd door die van Danone met een winst van 1,5 procent. In Frankfurt was de dynamiek iets nadrukkelijker met zes aandelenkoersen die meer dan 2 procent daalden en zeven van de dertien stijgers die meer dan 1 procent bijschreven.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P500-index steeg dinsdag 2,1 procent tot 4.686,75 punten, de Dow Jones-index won 1,4 procent tot 35.719,43 punten en technologie-index Nasdaq klom 3,0 procent tot 15.686,92 punten.