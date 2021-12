Valuta: euro houdt zijwaarts patroon vast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag stabiel in een rustige markt die voorzichtig vooruit kijkt naar de Amerikaanse inflatiedata die vrijdag naar buiten komen en het rentebesluit van de Federal Reserve van volgende week. "Voorlopig houdt de markt rekening met een Fed die gaat doen wat het aankondigde: taperen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "En een deel van de markt schat in dat het beleidsorgaan daar ook meer haast mee maakt en daar eerder mee gereed wil zijn dan halverwege 2022", aldus Mevissen. De marktanalist van Rabobank denkt niet dat de macro-economische data iets in het Fed-beleid veranderen. "We kennen de trend in de Amerikaanse inflatie en de CPI van aanstaande vrijdag over november gaat daar geen afwijking in vormen", aldus Mevissen. De macro-economische agenda ziet er voor woensdag rustig uit met alleen de Amerikaanse vacaturedata over oktober. Met het oog op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en van lonen een belangrijk gegeven. Verder volgen vanmiddag nog de wekelijkse olievoorraden in de VS. De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,1286 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8522 Britse pond. Het Britse pond noteerde woensdag vlak op 1,3243 dollar. Bron: ABM Financial News

