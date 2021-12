Tesla verkoopt in november meer dan vijftigduizend auto's uit China Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in november 52.859 auto's verkocht die in China werden geproduceerd. Dit schreef persbureau Reuters woensdag op basis van cijfers van China Passenger Car Association. 21.127 van deze exemplaren werden vanuit China geëxporteerd naar andere landen. Tesla maakt onder meer de Model 3 en Model Y in Shanghai. In oktober verkocht Tesla ook al 54.391 auto's uit China. Toen werden nog 40.666 modellen verscheept naar andere landen. Verder verkocht Nio afgelopen maand 10.878 auto's, een record voor de autobouwer uit China. Volkswagen verkocht meer dan 14.000 auto's van het type ID in november in China. In totaal werden er volgens China Passenger Car Association in november 1,85 miljoen auto's in China verkocht. Dat is een daling van 12,5 procent op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

