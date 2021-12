AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het woensdagochtend rustig aan, na de forse koerswinsten eerder in de week. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 806,39 punten.

"De beurs zit in een volledige herstelmodus", zo zagen analisten van IG. Zij merkten op dat de AEX op dinsdag nog de beste dag van het jaar beleefde en daarmee ook weer richting de piek van dit jaar koerst. Investment manager Simon Wiersma van ING sprak van "kooppaniek".

Ook zagen analisten van IG de volatiliteit "spectaculair" terugvallen.

Vandaag komen beleggers even tot rust na de hevige koersbewegingen in de afgelopen dagen, zo merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op. "De laatste twee handelsdagen werden gekenmerkt door grenzeloos optimisme dat de omikronvariant van het coronavirus weliswaar besmettelijker is, maar ook milder", aldus Hewson. Ook lijken het aantal ziekenhuisopnames en de dodenaantallen lager uit te vallen dan bij de deltavariant.

"Hoewel we nog steeds terughoudend moeten blijven, is het inmiddels bijna twee weken geleden dat de eerste berichten over omikron verschenen en tot dusver zijn er geen directe aanwijzingen dat er mensen gestorven zijn door deze variant", aldus Hewson.

"Beleggers lijken wat overdreven te hebben gereageerd op het nieuws over omikron, omdat ze nog niet alle details hadden", zo vulde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade aan. Verder worden de beurzen volgens hem ondersteund door het besluit van China om zijn vastgoedsector te steunen en de liquiditeit te bevorderen door lagere eisen te stellen aan de reserves die Chinese banken moeten aanhouden.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1285. De olieprijzen stegen met 0,3 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Adyen 2,0 procent, nadat het aandeel door Barclays van de verkooplijst werd gehaald. ASR daalde licht. De verzekeraar moet zijn plaats in de AEX afstaan aan Universal Music Group. Maar ASR kon vandaag ook rekenen op koersdoelverhogingen van Berenberg en Credit Suisse. Heineken verloor 1,6 procent.

In de AMX won Aperam 2,2 procent en Inpost 2,1 procent. Galapagos en ABN AMRO leverden tot 1,4 procent in.

In de AScX steeg Kendrion met 2,3 procent en Brunel met 0,9 procent. Brunel verwierf een belang van 72 procent in de Schotse detacheerder Taylor Hopkins met een optie om na drie jaar volledig eigenaar van het bedrijf te worden. ING was te spreken over de acquisitie.

Op lokaal niveau steeg TIE Kinetix 1,9 procent en Beter Bed 0,7 procent, na enkele volatiele handelsdagen.