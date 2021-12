Credit Suisse verhoogt koersdoel ASR Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft woensdag het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 42,00 naar 43,50 euro bij een ongewijzigd Neutraal advies. Tijdens de beleggersdag van de verzekeraar werd opnieuw bevestigd dat de beleggingscasus aantrekkelijk blijft. De kapitaalcreatie is stabiel en ook de groei binnen de Levendivisie en de bovenmaatse prestatie van de Niet-Levendivisie zijn noemenswaardig, aldus analisten van de Zwitserse bank. Dit alles wordt volgens Credit Suisse onderstreept door een "zeer sterke" en "zeer conservatieve" balans. De kapitaalsterkte en operationele prestaties komen ook tot uiting in een hoger dividend, een omvangrijker inkoopprogramma van eigen aandelen en de interesse in overnames. Op basis van de nieuwe verwachtingen van ASR, werd de raming voor de winst per aandeel voor de periode 2022 en 2023 licht verhoogd. De verwachtingen voor het dividend per aandeel ging zelfs met 9 tot 11 procent omhoog, waardoor Credit Suisse tot een hoger koersdoel kwam. Het aandeel ASR won woensdagochtend 0,2 procent op 39,34 euro. Bron: ABM Financial News

