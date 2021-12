Beursblik: Brunel doet mooie aanvullende overname Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Detacheerder Brunel heeft met sectorgenoot Taylor Hopkinson een mooie aanvullende overname met doorgroeimogelijkheden gedaan, zonder een aanzienlijke prijs te hebben betaald. Dit concludeerde ING woensdag in een analyse van de acquisitie. De bank noemde een factor 0,9 voor de verhouding ondernemingswaarde/omzet en stelde vast dat deze niet bepaald aan de maat is. Afgezet tegen de EBITDA ligt de factor op 11, afgezet tegen 12,2 in de sector, volgens ING. De 32 miljoen euro die staat voor de ondernemingswaarde van Taylor Hopkinson is volgens ING voor Brunel eenvoudig op te brengen uit de bestaande middelen. Brunel heeft naar schatting een oorlogskas van 80 tot 100 miljoen euro, alsmede een geschatte nettokaspositie van 146 miljoen euro aan het einde van dit jaar. Volgens een snelle berekening draagt Taylor Hopkinson in 2021 circa 7 procent bij aan de winst per aandeel Brunel. ING refereerde verder aan de verwachte omzetgroei van 60 procent voor dit jaar op jaarbasis voor het Schotse bedrijf en "misschien zelfs 40 procent volgend jaar", aldus ING. De bank wees er overigens ook op dat 50 procent van de EBIT komt uit permanent placement en daarmee een niet terugkerend deel van de inkomsten van Taylor Hopkins vertegenwoordigt. ING schat de EBIT-marge van Taylor Hopkinson op circa 7,5 tot 8 procent en noemde deze relatief bescheiden, waarmee de dienstverlening van het bedrijf aan de lage kant lijkt te zitten, iets dat in het Verenigd Koninkrijk normaal is. ING ziet hier hefboommogelijkheden binnen het nieuwe netwerk. ING hanteert voor het aandeel Brunel een koopadvies met een koersdoel van 14,75 euro. Het aandeel Brunel noteerde woensdag op een onveranderd Damrak 0,6 procent hoger op 10,90 euro. Bron: ABM Financial News

