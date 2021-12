Viaplay sluit distributiedeals met KPN en VodafoneZiggo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Viaplay heeft distributiedeals gesloten met KPN en VodafoneZiggo met een looptijd van meerdere jaren. Dit maakte de Zweedse streamingdienst woensdagochtend bekend. Door de deals met KPN en VodafoneZiggo kan Viaplay miljoenen huishoudens bereiken, wanneer de dienst lanceert in Nederland op 1 maart volgend jaar. Klanten van beide telecombedrijven kunnen een abonnement op Viaplay toevoegen aan hun entertainmentpakket of los afsluiten. Viaplay zal onder meer Hollywood-films en -series, originele content en live sportwedstrijden aanbieden, waaronder Formule 1. Bron: ABM Financial News

