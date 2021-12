AEX licht hoger, Adyen aan kop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend, na sterke koerswinsten eerder in de week. Kort na start van de handel, koerste de AEX 0,1 procent lager op 804,91 punten. Onder de hoofdfondsen won ASR Nederland 0,6 procent en Ahold Delhaize 0,5 procent. De verzekeraar moet zijn plaats in de AEX afstaan aan Universal Music Group. Ook kreeg ASR enkele koersdoelverhogingen. Just Eat Takeaway.com verloor 1,1 procent, na een opleving op dinsdag. In de AMX won Eurocommercial Properties 2,4 procent en Aperam 1,2 procent. Vopak en PostNL leverden tot 0,5 procent in. In de AScX steeg Kendrion met 2,5 procent en Brunel met 2,0 procent. Brunel verwierf een belang van 72 procent in de Schotse detacheerder Taylor Hopkins met een optie om na drie jaar volledig eigenaar van het bedrijf te worden. Op lokaal niveau steeg TIE Kinetix 4,8 procent en Beter Bed 2,5 procent, na enkele volatiele handelsdagen. Bron: ABM Financial News

