Ajax verlengt contract Marc Overmars Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft het contract met directeur voetbalzaken Marc Overmars verlengd van november 2024 naar juni 2026. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub woensdag officieel bekend, nadat het nieuws dinsdagavond net voor aanvang van de wedstrijd tegen Sporting Portugal al uitlekte en vervolgens werd bevestigd door Overmars zelf. Overmars is al sinds 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. "Ik heb het gevoel dat ik voorlopig nog niet klaar ben bij Ajax, dus ik ga hier graag nog door", zei de oud-speler in een toelichting op zijn contractverlenging. De wedstrijd tegen Sporting Portugal werd overigens met 4-2 gewonnen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.