HelloFresh verwacht sterkere omzetgroei in 2022 dan analisten

Beeld: HelloFresh

(ABM FN) HelloFresh heeft zich voor het eerst concrete verwachtingen voor 2022 afgegeven en mikt daarbij op een dubbelcijferige omzetgroei. Het Duitse bedrijf dat maaltijdboxen levert, voorziet voor volgend jaar een omzetgroei van 20 tot 26 procent tegen constante wisselkoersen. Dit is beduidend hoger dan de groei van 17,7 procent waar analisten op mikken, aldus HelloFresh. De omzetgroei ligt wel fors lager dan de omzetverwachtingen voor dit jaar. HelloFresh mikt voor heel 2021 namelijk op een omzetgroei tegen constante wisselkoersen van 57 tot 62 procent. Het bedrijf voorziet verder een aangepaste EBITDA van 500 tot 580 miljoen euro voor heel 2022. Dit ligt wel onder de verwachtingen van analisten, die gemiddeld op een resultaat van 647 miljoen euro mikken. Bron: ABM Financial News

