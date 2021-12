Licht lagere opening Damrak voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een licht lagere opening tegemoet, na de stevige rally op dinsdag en de winsten op maandag. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 3,5 procent hoger op 805,78 punten en maandag won de index bijna een procent. De Amsterdamse beurs zal woensdag vermoedelijk een stapje terug doen, nadat gisteren zowel de Europese als Amerikaanse aandelenmarkten fors stegen. De verwachting dat de omikronvariant van het coronavirus vermoedelijk geen groot risico zal vormen voor het herstel van de wereldeconomie, zorgde voor optimisme onder beleggers. Ook meldde GlaxoSmithKline dinsdag dat zijn behandeling tegen het coronavirus ook werkzaam is tegen de omikronvariant. "Onder de streep lijkt het omikronnieuws er nu op te duiden dat een grote economische schok zal uitblijven en dat zorgde ervoor dat beleggers aan het kopen sloegen na weken van verliezen", aldus analist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets, die sprak van een opluchtingsrally. Uiteindelijk zullen beleggers zich weer richten op het monetaire beleid en het tempo waarin het opkoopprogramma van obligaties door de Federal Reserve wordt afgebouwd, aldus de analist. "Dat zal het volgende aandachtspunt voor de markten zijn." Volgende week houdt de Amerikaanse centrale bank opnieuw een tweedaagse rentevergadering. Onzekerheid over de coronacrisis en het beleid van de Fed kan evenwel de feestvreugde richting het einde van het jaar bekoelen, zo waarschuwen analisten. Bovendien zijn de handelsvolumes richting de feestdagen doorgaans laag, waardoor bewegingen op de beurs uitvergroot worden. De Aziatische beurzen vonden vanochtend de weg omhoog, hoewel Japan wel de groeiramingen voor het laatste kwartaal neerwaarts bijstelde tot een krimp van 3,6 procent. Eerder werd nog uitgegaan van een krimp van 3,0 procent. Dinsdag kregen de beurzen nog een extra impuls uit China, waar de centrale bank het monetaire beleid versoepelde. "Lagere eisen aan reserves voor Chinese banken, beloften van meer steun voor de economie en de stemming verbetert als bij toverslag", zei strateeg Kit Juckes van Société Générale. De olieprijs is dinsdag sterk gestegen en sloot op het hoogste niveau in bijna twee weken. Een januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,7 procent hoger op 72,05 dollar op de New York Mercantile Exchange. "Handelaren zien de omikronvariant van het coronavirus als een minder gevaarlijke bedreiging, en verwachten dat de mondiale economische groei er maar marginaal door zal worden geraakt", zei Marshall Steeves van IHS Markit. Handelaren rekenen ook op een solide decembermaand waarin veel mensen in VS en andere landen de auto zullen pakken om familie en vrienden te bezoeken, zei hij. De euro/dollar noteerde op 1,1291. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1267 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1247 op de borden. Bedrijfsnieuws Bij de herweging van de aandelenindices op Euronext Amsterdam is Universal Music Group toegevoegd aan de lijst met AEX-fondsen, ten koste van ASR Nederland. De AScX zag NX Filtration toetreden. Ajax moet het veld ruimen uit deze index. De wijzigingen zullen vanaf maandag 20 december ingaan. Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASR van 44,40 naar 47,80 euro met een herhaling van het koopadvies. En Credit Suisse verhoogde het koersdoel voor de Nederlandse verzekeraar van 42,00 naar 43,50 euro en handhaafde het neutrale advies. Slotstanden Wall Street De S&P500-index steeg dinsdag 2,1 procent tot 4.686,75 punten, de Dow Jones-index won 1,4 procent tot 35.719,43 punten en technologie-index Nasdaq klom 3,0 procent tot 15.686,92 punten. Bron: ABM Financial News

