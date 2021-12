Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 1 punt voor de Duitse DAX, een plus van 10 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn dinsdag met flinke winsten gesloten, nadat beleggers het vertrouwen hervonden door afnemende angst over de omikron-variant van het coronavirus.

"De verkopers van vorige week zijn brutaal opzij geduwd in het gedrang om weer in aandelen te stappen, nu de vrees rond omikron bijna net zo snel verdwijnt als ze kwam", zei analist Chris Beauchamp van IG.

Het lijkt erop dat de nieuwe variant zeer besmettelijk is, maar slechts milde klachten geeft. Dit zou per saldo een verbetering zijn ten opzichte van de eerdere situatie waarin de gevaarlijkere delta-variant van het virus wereldwijd dominant was.

Economisch nieuws uit de Verenigde Staten wees op een sterke daling van het handelstekort, terwijl de arbeidskosten in het derde kwartaal sterker dan eerder voorspeld stegen, met 10 procent.

Eerder op de dag bleek de Duitse industrie 3 procent meer te hebben geproduceerd in oktober, waar economen 1 procent groei voorzagen. De Duitse vertrouwensindex ZEW liet in december een daling zien naar 29,9, maar bleef daarmee ruim boven de 25,0 die economen hadden verwacht.

De economische groei van de eurozone kwam in het derde kwartaal uit op 2,2 procent op kwartaalbasis, gelijk aan de eerdere melding. Op jaarbasis liet de economie van de muntunie een groei van 3,9 procent zien en dat was nog iets meer dan de voorlopige meting van 3,7 procent.



Bedrijfsnieuws

Technologie-aandelen in Amsterdam deden het dinsdag erg goed. Halfgeleiderreus ASML steeg 8,3 procent, terwijl ASMI zelfs 8,6 procent won. Betaalbedrijf Adyen en internetinvesteerder Prosus werden 6 procent meer waard.

In Frankfurt was halfgeleiderbedrijf Infineon ook een grote winnaar met 6 procent, maar autofabrikanten Volkswagen en Porsche spanden de kroon met 8 tot 9 procent koerswinst.

Danone was in Parijs één van de zeldzame verliezers en sloot 0,6 procent lager.

In Londen waren de mijnbouwers in trek met koerswinsten van bijna 6 procent voor BHP en Anglo American.

Zumtobel boekte minder winst op meer omzet en wees op het tekort aan halfgeleiders en andere grondstoffen en het gebrek aan transportcapaciteit. De orders waren erg goed in het kwartaal en de hogere inkoopprijzen kunnen worden doorberekend aan de klant. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Euro STOXX 50 4.276,20 (+3,36%)

STOXX Europe 600 480,18 (+2,5%)

DAX 15.813,94 (+2,82%)

CAC 40 7.065,39 (+2,91%)

FTSE 100 7.339,90 (+1,49%)

SMI 12.513,62 (+1,12%)

AEX 805,78 (+3,51%)

BEL 20 4.227,56 (+1,08%)

FTSE MIB 27.137,51 (+2,41%)

IBEX 35 8.559,50 (+1,42%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag ook al fors hoger, voortbordurend op de koerswinsten van maandag, met technologie-aandelen de leiding.

Beleggers waren minder bevreesd voor de omikron-variant van het coronavirus. Deze variant is dan vermoedelijk wel besmettelijker, maar ook milder.

Ook de Chinese centrale bank hielp mee. De beurzen kregen een extra impuls uit China, waar de centrale bank het monetaire beleid versoepelde. "Lagere eisen aan reserves voor Chinese banken, beloften van meer steun voor de economie en de stemming verbetert als bij toverslag", zei Kit Juckes van Société Générale.

De Chinese Volksbank kondigde maandag aan dat banken een lager percentage van hun balans als contante reserves hoeven aan te houden, waardoor er bijna 200 miljard dollar aan extra ruimte voor kredieten ontstaat. Zo probeert China zijn vertragende economie op gang te houden.

De stap werkte door in andere markten, mogelijk omdat de extra monetaire ruimte in China een compensatie biedt voor de verkrapping van de monetaire omstandigheden door de Federal Reserve in de VS.

Vrees dat hierdoor de rente gaat oplopen zette de afgelopen weken de hoog gewaardeerde aandelenmarkten onder druk.

Ook van belang is dat er geen nieuwe lockdowns lijken te komen naar aanleiding van de omikron-variant van het coronavirus. Niet alleen lijkt de variant geen ernstige ziekte te veroorzaken, ook meldde GlaxoSmithKline dinsdag dat zijn antistoffen-behandeling tegen het coronavirus werkzaam is tegen omikron.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin tijdens een twee uur durend videogesprek gewaarschuwd dat er sterke economische en andere maatregelen door de VS en Europa zullen volgen, in geval van militaire escalatie tussen Rusland en buurland Oekraine. Dat maakten de Amerikanen na het gesprek bekend. Het Kremlin noemde de gesprekken "openhartig en zakelijk."

Economisch nieuws was er over de kredietverlening aan consumenten, die in oktober aanzienlijk minder sterk groeide dan in september. Dinsdagmiddag bleken de arbeidskosten in het derde kwartaal harder gestegen dan aanvankelijk gemeld, terwijl de productiviteit juist nog sterker daalde. Verder bleek het Amerikaanse handelstekort zoals verwacht fors gedaald naar 67,1 miljard dollar, dankzij meer export.

Olie wordt ruim 3 procent duurder en sloot op het hoogste niveau in bijna twee weken. De olieprijs zakte vorige week hard, door de vrees dat omikron de vraag naar olie zou laten kelderen bij nieuwe wereldwijde lockdown-maatregelen.

Bedrijfsnieuws

De meer risicovolle, op groei gerichte sectoren gingen aan de leiding, zoals technologie, energie en consumptiegerelateerde aandelen. Apple sloot ruim 3 procent hoger.

Ook bankaandelen boekten winst. Morgan Stanley en Wells Fargo sloten eveneens 3 procent hoger

Het aandeel Intel steeg 3 procent op het nieuws dat de chipfabrikant zijn bedrijfsonderdeel Mobileye, dat zich richt op autonoom rijden, naar de beurs wil brengen. De beursgang zou medio 2022 plaatsvinden. Intel kocht het Israëlische Mobileye in 2017 voor circa 15 miljard dollar en het bedrijf zou nu al 50 miljard dollar waard zijn.

Nvidia sloot 8 procent hoger. De maker van grafische processoren werd de afgelopen dagen bijna 10 procent minder waard maar veert nu weer op.

MongoDB won 16 procent na bekendmaking van een beperkt verlies over het afgelopen kwartaal, op een meevallende omzet.

S&P 500 index 4.686,75 (2,07%)

Dow Jones index 35.719,43 (+1,40%)

Nasdaq Composite 15.686,90 (+3,03%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend hoger.

Nikkei 225 28.813,43 (+1,3%)

Shanghai Composite 3.627,38 (+0,9%)

Hang Seng 23.955,10 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1291. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1267 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1247 op de borden.

USD/JPY Yen 113,53

EUR/USD Euro 1,1291

EUR/JPY Yen 128,19

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Derde kwartaal def. (Jap)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - November (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Vacatures - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Campbell Soup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 GameStop - Cijfers derde kwartaal (VS)