Minder nieuw krediet naar Amerikaanse consument in oktober

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groei van de kredietverlening aan Amerikaanse consumenten is in oktober gematigd tot 16,9 miljard dollar, van 27,8 miljard dollar een maand eerder. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Federal Reserve. Economen rekenden vooraf op een toename van 25 miljard dollar voor oktober. Het groeitempo zakte daarmee van 7,7 procent in september tot 4,7 procent in oktober. Doorlopend krediet, zoals creditcardschulden, steeg met 8 procent, tegen 12 procent in sptember. Niet-doorlopende leningen, zoals autoleningen en studieschuld, groeiden met 3,7 procent, tegen 6,5 procent in september. Hypotheken, de grootste categorie van schulden van huishoudens, zijn niet in deze cijfers opgenomen. Bron: ABM Financial News

