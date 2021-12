Olieprijs stijgt sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag sterk gestegen en sloot op het hoogste niveau in bijna twee weken. Een januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,7 procent hoger op 72,05 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de hoogste slotstand sinds 24 november. "Handelaren zien de omikronvariant van het coronavirus als een minder gevaarlijke bedreiging, en verwachten dat de mondiale economische groei er maar marginaal door zal worden geraakt", zei Marshall Steeves van IHS Markit. "Handelaren rekenen ook op een solide feestdagenseizoen voor autorijden in de VS en andere OESO-landen", zei hij. Maandag steeg de olieprijs ook al sterk zodat de olieprijs nu 9 procent is gestegen sinds het dieptepunt op vrijdag. Beleggers en handelaren richten hun aandacht nu op de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden woensdag. Analisten zien een daling van de voorraad ruwe olie met 1,3 miljoen vaten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.