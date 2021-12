Sterk herstel Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stegen dinsdag verder, na de koerswinsten op maandag, en techaandelen namen de leiding. Beleggers zijn minder bevreesd voor de omikron-variant van het coronavirus. Deze variant is dan vermoedelijk wel besmettelijker, maar ook milder. Ook de Chinese centrale bank hielp mee.

De S&P500-index steeg 2,1 procent tot 4.678,53 punten, de Dow Jones-index won 1,4 procent tot 35.730 punten en technologie-index Nasdaq klom 3,0 procent tot 16.320 punten.

De beurzen kregen een extra impuls uit China, waar de centrale bank het monetaire beleid versoepelde. "Lagere eisen aan reserves voor Chinese banken, beloften van meer steun voor de economie en de stemming verbetert als bij toverslag", zei Kit Juckes van Société Générale.

De Chinese Volksbank kondigde maandag aan dat banken een lager percentage van hun balans als contante reserves hoeven aan te houden, waardoor er bijna 200 miljard dollar aan extra ruimte voor kredieten ontstaat. Zo probeert China zijn vertragende economie op gang te houden.

De stap werkte door in andere markten, mogelijk omdat de extra monetaire ruimte in China een compensatie biedt voor de verkrapping van de monetaire omstandigheden door de Federal Reserve in de VS. Vrees dat hierdoor de rente gaat oplopen zette de afgelopen weken de hoog gewaardeerde aandelenmarkten onder druk.

Ook van belang is dat er geen nieuwe lockdowns lijken te komen naar aanleiding van de omikron-variant van het coronavirus. Niet alleen lijkt de variant geen ernstige ziekte te veroorzaken, ook meldde GlaxoSmithKline dinsdag dat zijn antistoffen-behandeling tegen het coronavirus werkzaam is tegen omikron.



Er was geen nieuws over een topoverleg tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Algemeen wordt verwacht dat Biden zal dreigen met economische sancties, mocht Rusland buurland Oekraïne willen binnenvallen.

Dinsdagmiddag bleken de arbeidskosten in het derde kwartaal harder gestegen dan aanvankelijk gemeld, terwijl de productiviteit juist nog sterker daalde. Verder bleek het Amerikaanse handelstekort zoals verwacht fors gedaald naar 67,1 miljard dollar, dankzij meer export.



Vanochtend bleek de Chinese export met 22 procent gegroeid, in plaats van de verwachte 16 procent. De import was sterker dan voorspeld.

De euro/dollar handelde op 1,1243.

olie wordt ruim 3 procent duurder. De olieprijs zakte vorige week hard, door de vrees dat omikron de vraag naar olie zou laten kelderen bij nieuwe wereldwijde lockdown-maatregelen.

Bedrijfsnieuws

Intel steeg 4 procent op het nieuws dat de chipfabrikant zijn zelfrijdende-autobedrijf Mobileye naar de beurs wil brengen. De beursgang zou medio 2022 plaatsvinden. Intel kocht het Israëlische Mobileye in 2017 voor circa 15 miljard dollar en het bedrijf zou nu al 50 miljard dollar waard zijn.

Nvidia steeg 7 provent. De maker van grafische processoren werd de afgelopen dagen bijna 10 procent minder waard maar veert nu weer op.

MongoDB won 17,5 procent na een beperkt verlies over het afgelopen kwartaal, op een meevallende omzet.