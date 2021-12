Universal Music Group duwt ASR uit AEX-index Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bij de herweging van de aandelenindices op Euronext Amsterdam is Universal Music Group toegevoegd aan de lijst met AEX-fondsen, ten koste van ASR Nederland. Dat maakte Euronext dinsdag nabeurs bekend. Er waren geen andere wijzigingen in de AMX-index, naast de opname van ASR Nederland. De smallcaps-index ASCx zag NX Filtration toetreden. Ajax moest het veld ruimen uit deze index. De wijzigingen zullen vanaf maandag 20 december ingaan. Bron: ABM Financial News

