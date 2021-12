Biden en Poetin in gesprek Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hebben dinsdag elkaar gesproken in een videovergadering, waarbij Biden naar verwachting Poetin heeft gewaarschuwd dat een invasie van Oekraïne ernstige gevolgen zal hebben voor de Russische economie. De twee leiders spraken naar aanleiding van troepenbewegingen nabij de Russische grens met Oekraïne in de afgelopen weken, die volgens de Verenigde Staten "groot en ongebruikelijk" zijn. Biden werkt samen met lidstaten van de NAVO om de oplopende spanning in Oost-Europa te ontladen. "We geloven dat er een pad voor ons ligt met stevige economische tegenmaatregelen door zowel de Europeanen als de Verenigde Staten, die de Russische economie aanzienlijk zullen schaden als zij zouden doorzetten", zei een hoge ambtenaar uit de regering van Biden dinsdag voorafgaand aan het videogesprek. Er zouden volgens de Amerikanen zo'n 175.000 Russische troepen zijn verzameld aan de Oekraiense grens, wat twee keer zo veel is als afgelopen voorjaar. CIA-directeur William Burns heeft gezegd dat het niet duidelijk is of Poetin een invasie heeft gepland. Wel zou het verzamelde leger groot genoeg zijn om deze winter al een zeer overweldigend offensief in te zetten. info@abmfn.nl

