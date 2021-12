BP koopt oplaadspecialist Amply Power Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft Amply Power gekocht, een Amerikaanse oplaadspecialist voor wagenparken met elektrische voertuigen. Dit maakte de Britse energiegigant dinsdagavond bekend zonder een overnameprijs te noemen. BP wil Amply, dat 35 werknemers heeft, helpen ook in andere delen van de wereld actief te worden. BP heeft reeds 11.000 elektrische oplaadpalen, maar wil dit in in 2030 hebben uitgebreid naar minimaal 70.000. Amply voorziet wagenparken met onder meer vrachtwagens, schoolbussen en kleine busjes van elektriciteit. Bron: ABM Financial News

