Hele AEX kleurt groen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag opnieuw met een fraaie winst gesloten. De AEX eindigde 3,5 procent hoger op 805,78 punten, waarbij alle hoofdaandelen in het groen eindigden. "Het sentiment staat deze week in sterk contrast met dat van vorige week", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. CIO Mark Haefele van UBS denkt dat de markt de aandacht weer aan verschuiven is naar de positieve vooruitzichten voor de economische groei en de winsten. "Daarom denken we dat beleggers moeten overwegen of het nu een goed moment is om enkele van de winnaars van de wereldwijde groei die de afgelopen dagen het zwaarst zijn getroffen, op te nemen in de portefeuille", voegde Haefele toe. Uit Duitsland kwam wisselvallig nieuws. De ZEW index daalde, maar de industriële productie steeg. Verder groeide de economie in de eurozone in het derde kwartaal met 2,2 procent op kwartaalbasis, net als in het tweede kwartaal. Het Amerikaanse handelstekort daalde met 17,6 procent naar 67,1 miljard dollar. Dat was geen verrassing. Economen rekenden op een daling tot 66,9 miljard dollar. De export steeg in oktober met 8,1 procent tot 223,6 miljard dollar, terwijl de import met slechts 0,9 procent steeg tot 290,7 miljard dollar. Het tekort met China daalde met 1,9 miljard naar 80,2 miljard dollar. Het tekort met de Europese Unie steeg daarentegen met 7,3 miljard naar 43,8 miljard dollar. Vanochtend waren er ook al exportcijfers uit China. Daar bleek de export op jaarbasis met 22,0 procent gestegen, waar door economen een stijging van 16,1 procent was voorzien. De import nam zelfs met 31,7 procent toe, ook ruim meer dan de 19,8 procent waarop was gerekend. De euro/dollar handelde op 1,1242 en olie werd 4 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX eindigden alle aandelen hoger. Koplopers waren de halfgeleiders. Besi steeg 7,2 procent, ASML 8,3 procent en ASMI zelfs 8,6 procent. Verder viel ook de koerswinst van 7,6 procent voor IMCD op. Onderaan eindigden KPN en AkzoNobel met desalniettemin winsten van 0,7 en 0,8 procent. Bij de Midkappers ging Alfen 6,6 procent hoger. Galapagos en OCI stegen 6,0 en 5,2 procent. Het biotechbedrijf kreeg een koopaanbeveling van Kempen en OCI van JPMorgan. WDP sloot de lijst met een koerswinst van 0,8 procent. Bij de smallcaps ging Pharming aan de leiding met een winst van 6,0 procent. Vivoryon en Accell stegen 5,7 en 5,4 procent. TomTom eindigde 4,8 procent hoger, maar eerder op de handelsdag lag de koerswinst na een forse orders zelfs rond de 12 procent. Wereldhave werd 1,8 procent goedkoper. Tussenstanden Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 handelde de Dow 1,5 procent hoger, de S&P 500 steeg 2 procent en de Nasdaq zelfs bijna 3 procent. Bron: ABM Financial News

