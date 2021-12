Prosus investeert in Every Company Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft samen met anderen 175 miljoen dollar geïnvesteerd in Every Company, een Amerikaans biotechbedrijf in eiwitten. Dit werd dinsdagmiddag bekend gemaakt. Aan de zogeheten Series C financieringsronde, die volgens het persbericht "zwaar overtekend" was en geleid werd door McWin en Rage Capital, nam ook Prosus deel. Hoeveel Prosus investeerde, werd niet bekend gemaakt. Inmiddels haalde Every Company, voorheen bekend als Clara Foods, al 233 miljoen dollar op. Dat geld gebruikt het bedrijf voor het opschalen van de productie, het vermarkten van de pijplijn en om te investeren in nieuwe producten. Every Company tracht producten op basis van dierlijke eiwitten te vervangen door producten waaraan geen dier te pas komt. Bron: ABM Financial News

