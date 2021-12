Enorme daling Amerikaans handelstekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in oktober hard gedaald, wat ook was voorzien. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel. Het tekort daalde met 17,6 procent naar 67,1 miljard dollar. Dit kwam grofweg overeen met de 66,9 miljard dollar die vooraf was voorspeld door economen. De export steeg met 8,1 procent tot 223,6 miljard dollar, terwijl de import met slechts 0,9 procent steeg tot 290,7 miljard dollar. Het tekort met China daalde met 1,9 miljard naar 80,2 miljard dollar. Het tekort met de Europese Unie steeg daarentegen met 7,3 miljard naar 43,8 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

