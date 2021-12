Beursblik: ASR presenteert sterke doelstellingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASR heeft sterke doelstellingen gepresenteerd en het aantrekkelijke dividendbeleid bevestigd. Dit stelden analisten van Bank of America dinsdag. Vooral de aandeelhoudersbeloning wordt flink verhoogd, benadrukte analist Michael van Wegen. Het nieuwe progressieve dividendbeleid, met als basis een dividend over 2021 van 2,40 euro per aandeel, in combinatie met de inkoop van eigen aandelen, levert volgens de analist een rendement van ten minste 8 procent op. "We herhalen ons koopadvies", voegde Van Wegen toe. Dat dividend van 2,40 euro per aandeel over 2021 is niet alleen 18 procent meer dan over 2020, maar ook ruim meer dan de 2,10 euro waarop Bank of America rekende. Het inkoopprogramma wordt daarbij verhoogd van 75 miljoen naar 100 miljoen euro per jaar. De Amerikaanse bank heeft een koersdoel voor ASR van 50,00 euro. Het aandeel steeg dinsdag 1,8 procent naar 39,31 euro. Bron: ABM Financial News

