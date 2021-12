Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger nu de coronazorgen van vorige week zijn afgenomen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 1,8 procent op 477,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 2,2 procent naar 15.710,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 2,1 procent met een stand van 7.012,95 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 1,2 procent naar 7.319,13 punten.

"De Europese beurzen zijn de week goed begonnen, waarbij beleggers zich richten op de verwachting dat de omikronvariant van het coronavirus weliswaar zeer besmettelijk is, maar slechts milde klachten geeft", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De industrie van Duitsland produceerde in oktober 2,8 procent meer dan een maand eerder en dat was meer dan een door economen verwachte stijging met 1,0 procent. De Duitse vertrouwensindex ZEW over december liet een daling zien naar 29,9, maar bleef daarmee ruim boven de verwachting van 25,0.

De economische groei van de eurozone kwam in het derde kwartaal uit op 2,2 procent op kwartaalbasis, gelijk aan de eerdere melding. Op jaarbasis liet de economie van de muntunie een groei van 3,9 procent zien en dat was nog iets meer dan de voorlopige meting van 3,7 procent.

De markt kan vanmiddag reageren op de Amerikaanse handelsbalans over oktober, de definitieve arbeidskosten over het derde kwartaal en het consumentenkrediet in oktober.



Verder kan de markt reageren op hetgeen naar buiten komt uit het topoverleg tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 3,1 procent in het groen op 71,65 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 75,00 dollar werd betaald, een stijging van 2,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1259. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1289 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1277 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Zumtobel heeft in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet zien stijgen, terwijl de resultaten daalden. In een toelichting wees CEO Alfred Felder op het tekort aan halfgeleiders en andere grondstoffen en het gebrek aan transportcapaciteit. Dat had een negatieve impact op de omzet, terwijl de orders afgelopen kwartaal juist erg goed waren. Wel slaagde Zumtobel erin om de hoge prijzen door te rekenen aan de klant. De koers van het aandeel noteerde 2,8 procent in het groen.

Op de beurzen van Parijs en Frankfurt overheersten de groene koersen en bleven de minnen zeer bescheiden in zowel mate als aantal. In Parijs noteerden elf aandelen minder dan een procent winst of een kleine verlies, in Frankfurt waren dat er negen.

De beste prestaties kwamen vanochtend voor rekening van de techwaarden. Vooral in Amsterdam was dit zichtbaar met 5,8 en 5,1 procent koerswinst voor de aandelen van halfgeleiderspecialisten ASML en ASMI. Sectorgenoot Infineon won in Frankfurt 4,3 procent in koers en het aandeel STMicroelectronics in Parijs 4,1 procent. De aandelenkoers van Melexis was in Brussel ook één van de koplopers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een flink hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,4 procent in het groen.

De Dow Jones-index won maandag 1,9 procent op 35.227,03 punten, terwijl de S&P 500 1,2 procent steeg tot 4.591,67 punten. Techbeurs Nasdaq bleef wat achter met een plus van 0,9 procent op 15.225,15 punten.