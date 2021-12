Beursblik: ASR ruimhartig met aandeelhoudersbeloning Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR gaat zijn aandeelhouders de komende jaren iets beter belonen dan verwacht. Dit stelde analist Cor Kluis van ABN AMRO Oddo. De analist komt uit op een rendement van 8,2 procent. "Dat is iets beter dan verwacht." Ook liet ASR weten over 2021 een dividend van 2,40 euro per aandeel uit te zullen keren, een stijging van 18 procent ten opzichte van 2020. "Dat is een teken dat de tweede helft van 2021 goed verloopt, ondersteunt door een sterke Nederlandse economie", schreef de analist. De doelen van ASR voor de operationele kapitaalaanwas noemde Kluis dan weer geen grote verrassing. Kluis handhaaft zijn Outperform advies op ASR. Het aandeel wint dinsdag 2,2 procent. Bron: ABM Financial News

