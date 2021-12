VEON wil omzet en winst flink laten groeien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) VEON heeft zichzelf als doel gesteld om de omzet en EBITDA tussen 2022 en 2024 met 10 tot 14 procent per jaar te laten groeien, gerekend in lokale valuta. Dit maakte het technologiebedrijf met een notering aan het Damrak dinsdagochtend bekend. VEON verwacht te profiteren van recente investeringen in 4G-netwerken, evenals van kostenbesparingen ter waarde van 250 miljoen dollar per jaar. De kapitaalinvesteringen moeten ook worden teruggebracht, hetgeen een verbetering van de vrije kasstroom tot gevolg zal brengen. VEON is voornemens om een dividend van minstens 50 procent van de vrije kasstroom na licentiebetalingen uit te betalen, terwijl de schuldratio onder de 2,4 moet komen. Op middellange termijn wil het bedrijf de schulden genoteerd in dollars terugbrengen tot minder dan 40 procent van de totale nettoschuld. VEON wil zich focussen op schulden in lokale valuta en het verlengen van de looptijden van de bestaande schulden tot vier jaar. Bron: ABM Financial News

