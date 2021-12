Heijmans neemt belang in Millenaar & van Schaik Transport Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft samen met Dura Vermeer, Versluys Groep en participatiemaatschappij GLBN een tweederde belang genomen in Millenaar & van Schaik Transport. Dit werd dinsdagochtend bekendgemaakt. De drie bouwondernemingen nemen gezamenlijk een derde van de aandelen over en GLBN verkrijgt eveneens een derde van de aandelen van het familiebedrijf uit Oude Meer. Algemeen directeur Ad Hoefkens en commercieel directeur Dirk Jan van Schaik houden de overige aandelen en vormen samen met technisch directeur Dick Millenaar, die terugtreedt als aandeelhouder, de dagelijkse leiding van het bedrijf. De bouwbedrijven zijn klanten van Millenaar & Van Schaik. Het is niet bekend hoeveel de partijen hebben betaald voor de overname. Bron: ABM Financial News

