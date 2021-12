Kempen zet Galapagos op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Galapagos is weer koopwaardig. Dit vindt analist Alex Cogut van zakenbank Kempen. Cogut wijst erop dat het aandeel 2 miljard euro onder zijn cashmiddelen noteert. "En in lijn met de rest van de biotechsector, denk ik dat het aandeel zijn dieptepunt wel heeft bereikt", zegt de analist tegen ABM Financial News. Het volgende richtpunt voor Cogut is de presentatie van het nieuwe managementteam van Galapagos, die de analist in de komende maanden verwacht. Dan is het volgens Cogut afwachten wat Gilead gaat doen. Een interessante optie vindt de analist van Kempen het afsplitsen van het verkoopapparaat dat Jyseleca verkoopt van de R&D-tak. Dat zou de opbrengsten voor zowel Galapagos als Gilead volgens Cogut maximaliseren. Kempen hanteert een koersdoel voor Galapagos van 67,00 euro. Het aandeel wint dinsdag 6,0 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.