JPMorgan Cazenove zet OCI op kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft dinsdag het advies voor OCI verhoogd van Neutraal naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 25,00 naar 30,00 euro ging. Dit bleek uit een omvangrijk sectorrapport. Volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank zijn de verwachtingen voor de kunstmestmarkt "zeer gunstig" dankzij een sterke vraag. Ook significante verstoringen in de aanvoer van kunstmest vanwege de hoge energieprijzen zullen op korte termijn OCI in de kaart spelen. Vooral in Europa, denkt JPMorgan. De Amerikaanse zakenbank verwacht dat de huidige hoge kunstmestprijzen zullen aanhouden in de eerste helft van volgend jaar, een periode die doorgaans al wordt gekenmerkt door een sterke vraag in het noordelijk halfrond. Verder weet OCI de kosten laag te houden, terwijl de balans sterk is en verder zal versterken in de komende twaalf maanden. Dit biedt kansen voor overnames, maar ook om de aandeelhouders meer te belonen, aldus de analisten. Het aandeel OCI steeg dinsdagochtend met 3,2 procent tot 24,02 euro. Bron: ABM Financial News

