Intel wil Mobileye naar de beurs brengen

(ABM FN-Dow Jones) Intel is van plan Mobileye, de divisie die zich richt op autonoom rijden, medio 2022 naar de beurs in de VS te brengen. Dit meldde de chipreus dinsdag.

Intel nam het Israëlische Mobileye in 2017 over voor een bedrag van circa 15 miljard dollar. De divisie is gespecialiseerd in camerasystemen voor autonoom rijden.

De omzet van Mobileye is grofweg verdrievoudigd sinds de overname door Intel. In het derde kwartaal werd nog een omzet geboekt van 326 miljoen dollar, hetgeen op jaarbasis een stijging betekende van 39 procent. Intel verwacht dat de omzet in 2021 meer dan 40 procent hoger uitkomt dan in 2020.

De waardering van Mobileye kan volgens bronnen van The Wall Street Journal oplopen tot maar liefst 50 miljard dollar.

Intel liet dinsdag weten dat het een meerderheidsbelang zal houden in Mobileye na de beursgang.

Overigens is de beursgang nog wel afhankelijk van de marktomstandigheden, waarschuwde Intel.