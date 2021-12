Hogere opening AEX voorzien na rally op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ruim 1 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek al met een winst van 0,8 procent op 778,43 punten. Beleggers leken opgelucht nu de eerste indicaties lijken aan te tonen dat de omikronvariant van het coronavirus mildere klachten geeft dan aanvankelijk werd gevreesd.

Medisch hoofdadviseur van de Amerikaanse president, Anthony Fauci, zei dat de omikronvariant vermoedelijk geen grote impact zal hebben op de gezondheid, erop wijzend dat de besmettingen tot dusver milder van vorm zijn ten opzichte van andere varianten van het coronavirus.

In de VS stijgt het aantal coronabesmettingen wel weer snel. Op basis van het 14-daags voortschrijdend gemiddelde was maandag sprake van een stijging van 28 procent naar 119.751 gevallen. Deze stijgende trend werd al eerder in Europa ingezet, met aanscherpende maatregelen tot gevolg.

Op Wall Street werd maandag na een aarzelende opening evenwel overtuigend de weg omhoog ingezet. De Dow Jones index won 1,9 procent, terwijl techbeurs Nasdaq wat achter bleef met een winst van 0,9 procent. Vooral reisaandelen maakten koerssprongen.

"De Amerikaanse beurzen openden nog verdeeld, met een plus voor de Dow en S&P 500, terwijl techbeurs Nasdaq richting het dieptepunt van vorige week koerste", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De Nasdaq-index wist uiteindelijk te herstellen, maar Hewson ziet een duidelijke underperformance ten opzichte van de andere indices.

"Voor techbeleggers is het vooruitzicht op een dubbelcijferige groei niet langer voldoende", aldus fondsbeheerder James Gaul van Knights of Columbus Asset Advisors. "We zien een situatie waarin beleggers op hun hoede zijn voor slecht nieuws. Hoe hoger de koers-winstverhouding, hoe groter de schade als er barsten komen in het groeiverhaal", aldus Gaul.

Ook de beurzen in Azië noteren vanochtend in de meeste gevallem fors hoger met winsten van circa 2 procent voor de Nikkei index in Tokio en de Hang Seng index in Hongkong. Techgigant Alibaba wint maar liefst 10 procent. De Shanghai Composite koerst daarentegen onveranderd.

De Amerikaanse olie-future wint vanochtend 1,3 procent. Maandagavond koerste de future in New York al 4,9 procent hoger naar 69,49 dollar per vat.

Beleggers hebben vandaag oog voor onder meer de Duitse industriële productie in oktober, de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index en de economische groei in het derde kwartaal in de eurozone. Vrijdag zullen beleggers op scherp staan wanneer de Amerikaanse inflatie in november wordt vrijgegeven.

Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek al bekend dat de Nederlandse inflatie is gestegen naar een historisch hoog niveau. Afgelopen maand steeg het prijspeil met 5,2 procent op jaarbasis, na een toename van 3,4 procent in oktober. Dit is volgens het statistiekbureau het hoogste peil sinds september 1982.

Bedrijfsnieuws

ASR Nederland gaat zijn aandeelhouders de komende jaren belonen, terwijl er een operationeel rendement op eigen vermogen van 12 tot 14 procent wordt nagestreefd. Dit meldde de verzekeraar voorafgaand aan een strategische update. ASR verwacht dit jaar de doelstellingen zoals deze zijn vastgesteld in 2018 "in belangrijke mate" te realiseren.

In november stegen de volumes op de cash market van Euronext met 12 procent op maandbasis. Op jaarbasis was sprake van een afname met 11 procent. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag op 13,7 miljard euro, een stijging op maandbasis van 13 procent.

IMCD nam in China het bedrijf Syntec over. Syntec werd in 2003 opgericht en richt zich op persoonlijke verzorging, cosmetica en thuiszorg. In 2020 realiseerde het bedrijf een omzet van omgerekend circa 14,4 miljoen euro.

Prosus investeert samen met Foundation Capital, YCombinator, 500 Startups en andere partijen in het educatieplatform Platzi. Prosus leidde de investeringsronde van in totaal 60 miljoen dollar.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones-index won maandag 1,9 procent op 35.227,03 punten, terwijl de S&P 500 1,2 procent steeg tot 4.591,67 punten. Techbeurs Nasdaq bleef wat achter met een plus van 0,9 procent op 15.225,15 punten.