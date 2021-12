Herstel op cryptomarkten: bitcoin weer boven $50.000 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Dinsdag is er op de cryptomarkten een herstelbeweging gaande, die bitcoin weer boven de 50.000 dollar zet. Volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade moeten beleggers goed beseffen dat er een duidelijke correlatie is tussen de bredere aandelenmarkten en de cryptomarkten, zoals de afgelopen dagen ook is gebleken. Van vrijdag op zaterdag kregen de cryptomarkten harde klappen te verwerken. "Maar sindsdien is het beleggerssentiment verbeterd en de grote aandelenindices zijn hersteld. En tegelijk is de prijs voor bitcoin ook weer boven de 50.000 dollar uitgekomen, wat erg bemoedigend is […] nu we het einde van 2021 naderen", aldus Aslam. Volgens Coinmarketcap kost een bitcoin inmiddels weer 51.151 dollar en ethereum 4.360 dollar. Polygon laat zelfs een stijging van bijna 30 procent zien tot 2,38 dollar. Bron: ABM Financial News

