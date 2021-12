ASR wil aandeelhouders komende jaren belonen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland gaat zijn aandeelhouders de komende jaren belonen, terwijl er een operationeel rendement op eigen vermogen van 12 tot 14 procent wordt nagestreefd. Dit meldde de verzekeraar dinsdag voorafgaand aan een strategische update. "Dankzij een gedisciplineerde uitvoering van onze strategie verwachten we onze doelstellingen voor de middellange termijn te bereiken of zelfs te overtreffen. Onze sterke balans stelt ons in staat om met succes autonome groei te realiseren en te groeien door gerichte overnames", zei CEO Jos Baeten dinsdag in een toelichting. ASR verwacht dit jaar de doelstellingen zoals deze zijn vastgesteld in 2018 "in belangrijke mate" te realiseren. In de periode van 2022 tot en met 2024 mikt ASR op een operationeel rendement op eigen vermogen van 12 tot 14 procent. Daarnaast wil de verzekeraar een progressief dividend en een voortzetting van het aandeleninkoopprogramma voor minimaal 100 miljoen euro per jaar. De basis is een uitkering van ten minste 2,40 euro per aandeel over 2021. De autonome kapitaalcreatie schat ASR in op cumulatief 1,7 tot 1,8 miljard euro. Verder mikt ASR op een Solvency II ratio die "comfortabel" boven de managementdoelstelling van 160 procent uitkomt. Naast financiële doelstellingen, formuleerde ASR ook enkele niet-financiële doelen. Zo wil de verzekeraar de CO2-footprint met 65 procent reduceren en meer impact beleggen. De strategie voor de komende jaren is volgens topman Baeten "een aanscherping van de huidige succesvolle strategie, een evolutie en geen revolutie". Daarbij ziet de topman vooral goede kansen in Schade, Inkomen, Asset Management en Pensioenen DC. ASR blijft kijken naar interessante overnames van kleine en middelgrote verzekeraars en het consolideren van de levenportefeuilles, maar wel met behoud van een sterke balans. "Als er geen mogelijkheden zijn voor een winstgevende inzet van kapitaal zullen we, onder voorwaarden, kapitaal aan aandeelhouders teruggeven", besloot ASR. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.