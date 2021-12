Centrale bank van Australie handhaaft monetair beleid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft het monetaire beleid gehandhaafd en de beleidsrente op 0,10 procent gehouden. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. De bank bleef bij zijn beleid dat de rente pas omhoog kan als de inflatie aanhoudend tussen de 2 en 3 procent noteert. Deze noteert onderliggend inmiddels op 2,1 procent en gerapporteerd is deze 3,0 procent. Het besluit impliceert ook dat de bank doorgaat met het opkoopprogramma voor obligaties en elke week tot ten minste half februari 2022 voor 4 miljard dollar aan obligaties uit de markt haalt. Bij de volgende beleidsvergadering in februari 2022 wordt het opkoopprogramma nader bekeken, aldus het beleidsorgaan. De RBA verwacht niet dat de relatief nieuwe omikronvariant van het coronavirus het economisch en maatschappelijk leven gaat ontregelen, maar beschouwt deze wel als een bron van zorg. De Australische dollar noteerde dinsdag op 0,7067 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.