Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 81 punten voor de Duitse DAX, een plus van 30 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten maandag ook al hoger.

"Het is een positieve start geweest voor de Europese beurzen, waarbij de zorgen over de omikronvariant van het coronavirus verder naar de achtergrond verschoof na bewijzen dat de variant slechts milde klachten geeft", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Tot dusver zijn er ook geen doden gemeld als gevolg van de omikronvariant, aldus Hewson.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zal het nieuws rond de omkironvariant het beurssentiment blijven beïnvloeden. “Hoewel de stijging van het aantal omikrongevallen alarmerend is, is het belangrijk op te merken dat de symptomen mild lijken te zijn”, benadrukte de marktvolger.



De grootste winnaars vandaag waren vooral in de reis- en vrijetijdssector, zo merkte de analist op. Ook BP en Shell lieten "degelijke" winsten zien als gevolg van een herstel van de olieprijs.

Maaltijdbezorgers als Deliveroo en Just Eat Takeaway.com stonden juist flink onder druk. Volgens Hewson heeft dit te maken met plannen van de Europese Commissie om deze week met striktere regels voor de maaltijdbezorgers te komen. "Dit kan op lange termijn betekenen dat deze partijen hogere kosten krijgen", aldus Hewson. "Hoewel dit valide zorgen zijn, wordt er al wekenlang rekening gehouden met extra regels voor maaltijdbezorgers. De huidige verkoopgolf is dus wellicht wat overtrokken", zo oordeelde de analisten van CMC Markets.

De agenda voor vandaag was leeg, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Wel kwam er voorbeurs al een tegenvaller uit Duitsland. Daar bleken de fabrieksorders in oktober met bijna 7 procent gedaald, terwijl economen op een plus van een half procent hadden gerekend. De binnenlandse orders stegen nog wel, maar uit het buitenland zakte de vraag stevig in. "Dit oogt niet goed voor de middellang termijn", meent econoom Carsten Brzeski van ING.

Bedrijfsnieuws

Het Franse Saint-Gobain neemt het Amerikaanse GCP Applied Technologies voor 2,3 miljard dollar over. Het aandeel Saint-Gobain won 1,7 procent.

Jefferies heeft maandag de koersdoel voor Aperam en ArcelorMittal verlaagd, maar handhaafde Mittal wel op de favorietenlijst. "We blijven positief gestemd over de staalsector in 2022", zei analist Alan Spence. De balansen van de staalbedrijven waren in tien jaar niet zo goed, vindt hij. De marge zijn goed en het werkkapitaal heeft de wind in de rug. "We voorzien in 2022 een recordjaar voor de vrije kasstroom." Het aandeel ArcelorMittal won 2,0 procent en Aperam 1,6 procent.

Verder stonden technologie-aandelen onder druk en dit is is volgens investment manager Simon Wiersma van ING een teken dat beleggers bang zijn voor een versnelde tapring van de Federal Reserve, en niet uit angst voor de omikronvariant, omdat IT- en 'thuisblijfaandelen' juist van die coronavrees zouden moeten profiteren. Een snellere tapering zal voor hogere rentes zorgen, en daarmee volgens Wiersma voor lagere waarderingen. Zo daalden ASML, ASMI en Besi in Amsterdam drie tot vijf procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag hoger.

Wall Street is maandag al overtuigend hoger gesloten, hoewel de winsten richting het einde van de handelsdag wel wat afnamen.

De underperformance van de Nasdaq houdt volgens beursexperts verband met de angst voor een snellere tapering door de Federal Reserve. Dit zal voor een hogere rente zorgen en daarmee voor druk op de waarderingen van met name techaandelen.

"De Amerikaanse beurzen openden nog verdeeld, met een plus voor de Dow en S&P 500, terwijl techbeurs Nasdaq richting het dieptepunt van vorige week koerste", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De Nasdaq-index wist uiteindelijk te herstellen, maar Hewson ziet een duidelijke underperformance ten opzichte van de andere indices.

"Voor techbeleggers is het vooruitzicht op een dubbelcijferige groei niet langer voldoende", aldus fondsbeheerder James Gaul van Knights of Columbus Asset Advisors. "We zien een situatie waarin beleggers op hun hoede zijn voor slecht nieuws. Hoe hoger de multiple, hoe groter de schade als er barsten komen in het groeiverhaal", aldus Gaul.

De angst voor de nieuwe omikronvariant neemt af, nu er steeds meer signalen zijn dat het wel eens om een milde variant kan gaan. "Het lijkt erop dat omikron niet tot een drama gaat leiden. Ik vraag me af of we wellicht iets te makkelijk denken, maar de eerste indicatoren wijzen erop dat dat niet het geval is", aldus Fahad Kamal, chief investment officer bij Kleinwort Hambros.

Deze week zullen beleggers vooral aandacht hebben voor nieuwe Amerikaans inflatiedata, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Hij houdt rekening met één van de sterkste prijsstijgingen in de geschiedenis. En dat zet druk op de Fed om sneller gaan taperen.

De euro/dollar handelde op 1,1277. De olieprijs is maandag flink gestegen. Bij een settlement van 69,49 dollar werd een vat West Texas Intermediate 4,9 procent duurder. Afgelopen weekend besloot Saudi-Arabië bovendien om de prijzen van olie met levering aan Azië en de Verenigde Staten in januari te verhogen tot het hoogste niveau in twee jaar. De prijsverhoging volgt op verwachtingen in de markt dat de vraag naar olie in het nieuwe jaar hoog blijft, aldus analist Ricardo Evangelista van ActivTrades.

"De Saudiërs hebben vertrouwen in de vraag en de markt haalt zich daaraan op", zo stelden ook analisten van ING.

De cryptomarkten gingen van vrijdag op zaterdag stevig onderuit, en herstellen maandag licht. Bitcoin noteert op circa 48.960 dollar en ethereum op 4.210 dollar. "Het lijdt geen twijfel dat de sell off van het weekend niets minder was dan een horrorfilm, maar voor beleggers die de potentie van Bitcoin begrijpen, was dit een enorme kans", meent Alsam.

Bedrijfsnieuws

De bedrijfsagenda is vandaag leeg. Woensdag zijn er nog cijfers van Campbell Soup en meme-stock GameStop. Donderdag is het de beurt aan Oracle en nabeurs letten beleggers op de cijfers van Broadcom.

Alibaba kondigde een reorganisatie aan en presenteerde een nieuwe CFO. In Hongkong daalde het aandeel 5,6 procent. In New York steeg het aandeel juist meer dan tien procent.

Het aandeel Lucid sloot vijf procent lager nadat bekend werd dat Lucid onder het vergrootglas van toezichthouder Securities and Exchange Commission ligt. De SEC is ook een onderzoek gestart naar SolarCity, een dochterbedrijf van Tesla. Tesla verloor circa een half procent.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1291. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1283 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1280 op de borden.

MACRO-AGENDA:

