Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag overtuigend hoger gesloten, al namen de winsten richting het einde van de handelsdag wel wat af. De Dow Jones-index won 1,9 procent op 35.227,03 punten, terwijl de S&P 500 1,2 procent steeg tot 4.591,67 punten. Techbeurs Nasdaq bleef wat achter met een plus van 0,9 procent op 15.225,15 punten.

De underperformance van de Nasdaq houdt volgens beursexperts verband met de angst voor een snellere tapering door de Federal Reserve. Dit zal voor een hogere rente zorgen en daarmee voor druk op de waarderingen van met name techaandelen.

"De Amerikaanse beurzen openden nog verdeeld, met een plus voor de Dow en S&P 500, terwijl techbeurs Nasdaq richting het dieptepunt van vorige week koerste", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De Nasdaq-index wist uiteindelijk te herstellen, maar Hewson ziet een duidelijke underperformance ten opzichte van de andere indices.

"Voor techbeleggers is het vooruitzicht op een dubbelcijferige groei niet langer voldoende", aldus fondsbeheerder James Gaul van Knights of Columbus Asset Advisors. "We zien een situatie waarin beleggers op hun hoede zijn voor slecht nieuws. Hoe hoger de multiple, hoe groter de schade als er barsten komen in het groeiverhaal", aldus Gaul.

De angst voor de nieuwe omikronvariant neemt af, nu er steeds meer signalen zijn dat het wel eens om een milde variant kan gaan. "Het lijkt erop dat omikron niet tot een drama gaat leiden. Ik vraag me af of we wellicht iets te makkelijk denken, maar de eerste indicatoren wijzen erop dat dat niet het geval is", aldus Fahad Kamal, chief investment officer bij Kleinwort Hambros.

Deze week zullen beleggers vooral aandacht hebben voor nieuwe Amerikaans inflatiedata, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Hij houdt rekening met één van de sterkste prijsstijgingen in de geschiedenis. En dat zet druk op de Fed om sneller gaan taperen.

De euro/dollar handelde op 1,1277. De olieprijs is maandag flink gestegen. Bij een settlement van 69,49 dollar werd een vat West Texas Intermediate 4,9 procent duurder. Afgelopen weekend besloot Saudi-Arabië bovendien om de prijzen van olie met levering aan Azië en de Verenigde Staten in januari te verhogen tot het hoogste niveau in twee jaar. De prijsverhoging volgt op verwachtingen in de markt dat de vraag naar olie in het nieuwe jaar hoog blijft, aldus analist Ricardo Evangelista van ActivTrades.

"De Saudiërs hebben vertrouwen in de vraag en de markt haalt zich daaraan op", zo stelden ook analisten van ING.

De cryptomarkten gingen van vrijdag op zaterdag stevig onderuit, en herstellen maandag licht. Bitcoin noteert op circa 48.960 dollar en ethereum op 4.210 dollar. “Het lijdt geen twijfel dat de sell off van het weekend niets minder was dan een horrorfilm, maar voor beleggers die de potentie van Bitcoin begrijpen, was dit een enorme kans”, meent Alsam.

Bedrijfsnieuws

De bedrijfsagenda is vandaag leeg. Woensdag zijn er nog cijfers van Campbell Soup en meme-stock GameStop. Donderdag is het de beurt aan Oracle en nabeurs letten beleggers op de cijfers van Broadcom.

Alibaba kondigde een reorganisatie aan en presenteerde een nieuwe CFO. In Hongkong daalde het aandeel 5,6 procent. In New York steeg het aandeel juist meer dan tien procent.

Het aandeel Lucid sloot vijf procent lager nadat bekend werd dat Lucid onder het vergrootglas van toezichthouder Securities and Exchange Commission ligt. De SEC is ook een onderzoek gestart naar SolarCity, een dochterbedrijf van Tesla. Tesla verloor circa een half procent.