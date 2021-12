Olieprijs flink gestegen

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink gestegen. Bij een settlement van 69,49 dollar werd een vat West Texas Intermediate 4,9 procent duurder.

De zorgen onder beleggers over de omikronvariant van het coronavirus namen maandag wat af. Volgens analisten van Zaner vonden de energieprijzen de weg omhoog "na geruchten dat het omikronvirus slechts voor milde klachten zorgt".

Recente berichten zorgden voor wat optimisme over de impact van de nieuwe variant op de economie. Medisch hoofdadviseur van de Amerikaanse president, Anthony Fauci, zei dat de omikronvariant vermoedelijk geen grote impact zal hebben op de gezondheid, erop wijzend dat de besmettingen tot dusver milder in vorm zijn ten opzichte van andere varianten van het coronavirus.

Afgelopen weekend besloot Saudi-Arabië bovendien om de prijzen van olie met levering aan Azië en de Verenigde Staten in januari te verhogen tot het hoogste niveau in twee jaar. De prijsverhoging volgt op verwachtingen in de markt dat de vraag naar olie in het nieuwe jaar hoog blijft, aldus analist Ricardo Evangelista van ActivTrades.

In combinatie met berichten over een impasse in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran, ondersteunen deze factoren volgens hem de olieprijzen.

Ondertussen wachten de OPEC en zijn bondgenoten af. OPEC+ besloot afgelopen donderdag dat de productie in januari conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag wordt verhoogd, ondanks de zorgen over de mogelijke impact van de omikronvariant.

Het besluit was tegen de marktverwachting in, volgens senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.