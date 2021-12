IMCD doet overname in China Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in China het bedrijf Syntec overgenomen. Dit meldde de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten maandag nabeurs, zonder financiële details te noemen. Syntec werd in 2003 opgericht en richt zich op persoonlijke verzorging, cosmetica en thuiszorg. In 2020 realiseerde het bedrijf een omzet van omgerekend circa 14,4 miljoen euro. IMCD noemde de markt voor persoonlijke verzorging een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van het bedrijf in China. De afronding van de overname vindt vermoedelijk in de komende vijf weken plaats. Bron: ABM Financial News

